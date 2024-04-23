Річ у тім, що днями в одному з шоу ведучий, коментуючи розлучення з дружиною, заявив, що ти не можеш любити, коли не отримуєш взаємні почуття. Це наштовхнуло людей на думку, що в Даші зникли почуття у шлюбі.

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Що Квіткова розповіла про розлучення з Добриніним

Інфлюенсерка здивувалася, що її екскоханий робив подібні заяви й наголосила, що зі всіх сил намагалася врятувати їхні стосунки.

Цікаво, що Нікіта таке розповідав… Бо зі свого боку можу сказати, що я також боролося за ці стосунки до останнього. Але важко боротися за стосунки, коли почуття зникають. Я коли розлучалася, у мене ще почуття були. Втім, буває так, що ти кохаєш людину, але розумієш, що разом ви більше не можете бути,

– пояснила знаменитість.

Вона додала, що зараз з колишнім чоловіком вони працюють над тим, щоб бути хорошими батьками для їхнього сина. Блогерка вважає, що в них це виходить.

Можливо, у майбутньому, коли мине дуже багато часу, ми дійдемо до того, щоб зустрічатися й обговорювати особисті моменти. Ніхто не знає,

– зауважила Даша.

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