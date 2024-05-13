Є домовленість, – Квіткова розсекретила, як поділила майно з Добриніним після розлучення
Джерело:Неймовірна правда про зірок
Українська блогерка Даша Квіткова чесно поділилася подробицями поділу майна з ексчоловіком ведучим Нікітою Добриніним. До того ж інфлюенсерка зізналася, чи була можливість зберегти шлюб.
За словами Даші, у експодружжя є певна домовленість, на яку погодилися знаменитості. Водночас зірки вирішили все мирним шляхом.
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Як Квіткова поділила майно з Добриніним
Блогерка зазначила, що експодружжя поділило майно порівну. Так, Даші залишився будинок, а Нікіті дісталася квартира. Ба більше, вони поділили і машини. Втім, інфлюенсерка зізналася про певну домовленість щодо будинку.
Будинок залишився мені, а квартира залишилася його. Ми поділили машини. Коли будинок продасться, всі кошти підуть мені, але в нас є домовленість з Микитою, що тільки-но я продаю будинок, я купую квартиру Леву. Це буде власність нашого сина,
– розповіла Квіткова.
До того ж Даша поділилася, що шлюб з Нікітою не вдалося б врятувати. Їхні стосунки трималися на коханні, але цього не було достатньо.
Я думаю, що не було шансу щось змінити. Буду казати за себе. Я довго намагалася, але в певний момент зрозуміла, що я більше не можу і не хочу,
– поділилася Даша.
Даша Квіткова про поділ майна: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Квіткової і Добриніна
- Даша й Нікіта познайомилися на шоу "Холостяк", де ведучий був головним героєм. Дівчина перемогла у реаліті, що дало можливість закоханим продовжити стосунки після проєкту.
- У травні 2020 року пара зареєструвала шлюб у київському РАЦСі. Згодом подружжя навіть повінчалося в церкві.
- У липні 2022 року Квіткова і Добринін стали батьками сина, на ім'я Лев.
- Втім, через рік подружжя заявило, що розлучається.
- Водночас Даша зізналася, що між нею та Нікітою залишилися лише батьківські стосунки, бо вони спільно виховуватимуть сина.