Були побачення, – Даша Квіткова чесно зізналася, чи перебуває у стосунках

Блогерка Даша Квіткова розповіла, що ходила на побачення після розлучення з ведучим Нікітою Добриніним. Водночас вона зізналася, чи перебуває наразі в стосунках.

До того ж нещодавно Даша зазначила, що поділила майно з Нікітою навпіл. Йому дісталася квартира, а їй – будинок.

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Чи вільне серце Даші Квіткової

Інфлюенсерка прокоментувала чутки навколо її нібито роману з одруженим чоловіком Максимом Лавриненком, який володіє одним з найбільших телеграм-каналів. За словами Даші, вони ніколи не бачились і не знає звідки з'явилися такі припущення прихильників.

Я ніколи не бачила цього чоловіка, він ніколи не бачив мене. Ми не спілкувалися ані офлайн, ані онлайн. Я взагалі не розумію, як це могло статися, що я прокинулась, а мій ЖК обговорює те, що я зустрічаюся із одруженим чоловіком,

– поділилася блогерка.

Водночас дівчина наразі не перебуває в стосунках. Попри те, що вона ходила на побачення та мала симпатію до чоловіків, до чогось більшого не доходило.

Стосунків дійсно не було. Були побачення, мені хтось подобався, це правда, але стосунків не було. Я нещодавно розмовляла зі своїм психологом, вона сказала мені, що ти залишила час на роботу, сина, на себе, а для особистого життя часу просто немає,

– зізналася Даша.

Блогерка розповіла про готовність до нових стосунків. До того ж вона відповіла, що хоче бачити біля себе амбітного чоловіка, з яким почуватиметься захищеною.

Даша Квіткова про стосунки: дивіться відео онлайн

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