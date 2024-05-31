Так буває, – Даша Квіткова чесно зізналася, чи спілкується з мамою ексчоловіка Добриніна

Блогерка Даша Квіткова зізналася, чи спілкується з мамою ексчоловіка Нікіти Добриніна. Водночас дівчина висловилася щодо стосунків з ведучим.

До того ж Даша розповідала, що участь у шоу Холостяк, де вона перемогла, морально зламала її. Тому блогерка не хоче повторювати колишній досвід.

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Квіткова поділилася, що не підтримує зв'язок з мамою Добриніна. Причину цього рішення інфлюенсерка не повідомила.

Водночас Даша зазначила, що перебуває в гарних стосунках з Нікітою. Втім, вона запевнила, що це нормально, коли спілкування припиняється після розлучення.

У нас із мамою Нікіти нічого не сталося. Просто так буває, що, коли пара розлучається, хтось із кимось перестає спілкуватися. Але в нас чудові стосунки і я не хочу жодним чином своїми висловлюваннями це псувати,

– зізналася Даша.

Даша Квіткова про спілкування з мамою Добриніна: дивіться відео онлайн

Даша Квіткова і Нікіта Добринін: що відомо про стосунки пари