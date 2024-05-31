Так буває, – Даша Квіткова чесно зізналася, чи спілкується з мамою ексчоловіка Добриніна
Джерело:"Люкс ФМ"
Блогерка Даша Квіткова зізналася, чи спілкується з мамою ексчоловіка Нікіти Добриніна. Водночас дівчина висловилася щодо стосунків з ведучим.
До того ж Даша розповідала, що участь у шоу Холостяк, де вона перемогла, морально зламала її. Тому блогерка не хоче повторювати колишній досвід.
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Квіткова поділилася, що не підтримує зв'язок з мамою Добриніна. Причину цього рішення інфлюенсерка не повідомила.
Водночас Даша зазначила, що перебуває в гарних стосунках з Нікітою. Втім, вона запевнила, що це нормально, коли спілкування припиняється після розлучення.
У нас із мамою Нікіти нічого не сталося. Просто так буває, що, коли пара розлучається, хтось із кимось перестає спілкуватися. Але в нас чудові стосунки і я не хочу жодним чином своїми висловлюваннями це псувати,
– зізналася Даша.
Даша Квіткова про спілкування з мамою Добриніна: дивіться відео онлайн
Даша Квіткова і Нікіта Добринін: що відомо про стосунки пари
- У 2019 році Даша взяла участь у шоу "Холостяк", де головним героєм був Нікіта Добринін. Дівчина перемогла у проєкті, і вже у 2020 році пара одружилася.
- Пізніше подружжя також обвінчалося у церкві.
- У липні 2022 року у Квіткової та Добриніна народився первісток – син Лев.
- Однак на початку 2023 року Даша і Нікіта прийняли рішення розлучитися.
- 19 червня 2023 року вони офіційно розірвали свій шлюб.
- Попри це, колишнє подружжя продовжує спільно виховувати сина Лева.