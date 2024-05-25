Знаменитість зізналася, чи складно їй було на шоу. Також Даша розповіла, чи хотіла б знову піти на проєкт.

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Що Даша Квіткова сказала про участь в "Холостяку"

Вона вдячна проєкту за те, що він допоміг їй створити сім'ю, а також народити сина Лева, але не повторила б участь у шоу.

На проєкт "Холостяк" я б більше не пішла, бо це на той момент дуже зламало мене морально. Я колись дивилася минулі сезони, бачила дівчат і прямо відчувала їхній біль. Як їм складно, морально важко, як вони переживають, коли це все показується на екрані. Тому я б, напевно, такий досвід не повторила,

– розповіла блогерка.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму ведучого

Що відомо про участь Даші Квіткової в "Холостяку"