Знаменитість зізналася, чи складно їй було на шоу. Також Даша розповіла, чи хотіла б знову піти на проєкт.
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Що Даша Квіткова сказала про участь в "Холостяку"
Вона вдячна проєкту за те, що він допоміг їй створити сім'ю, а також народити сина Лева, але не повторила б участь у шоу.
На проєкт "Холостяк" я б більше не пішла, бо це на той момент дуже зламало мене морально. Я колись дивилася минулі сезони, бачила дівчат і прямо відчувала їхній біль. Як їм складно, морально важко, як вони переживають, коли це все показується на екрані. Тому я б, напевно, такий досвід не повторила,
– розповіла блогерка.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму ведучого
Що відомо про участь Даші Квіткової в "Холостяку"
- У 2019 році блогеркабо ролася за серце шоумена Нікіти Добриніна.
- На той момент вона працювала у мережі салонів краси G.Bar і також запустила власний бренд одягу.
- У результаті холостяк обрав саме Даша і в травні 2020 року вони одружилися.
- Пізніше молода пара також обвінчалася у церкві.
- У липні 2022 року в подружжя Квіткової та Добриніна народився первісток – син Лев.
- Однак на початку 2023 року Даша і Нікіта прийняли рішення розлучитися.
- 19 червня 2023 року вони офіційно розірвали свій шлюб.
- Попри це, колишнє подружжя продовжує спільно виховувати сина Лева.