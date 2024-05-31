К тому же Даша рассказывала, что участие в шоу Холостяк, где она победила, морально сломало ее. Поэтому блогерша не хочет повторять прежний опыт.
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Квиткова поделилась, что не поддерживает связь с мамой Добрынина. Причину этого решения инфлюенсерка не сообщила.
В то же время Даша отметила, что находится в хороших отношениях с Никитой. Впрочем, она заверила, что это нормально, когда общение прекращается после развода.
У нас с мамой Никиты ничего не произошло. Просто так бывает, что, когда пара разводится, кто-то с кем-то перестает общаться. Но у нас прекрасные отношения и я не хочу никоим образом своими высказываниями это портить,
– призналась Даша.
Даша Квиткова об общении с мамой Добрынина: смотрите видео онлайн
Даша Квиткова и Никита Добрынин: что известно об отношениях пары
- В 2019 году Даша приняла участие в шоу "Холостяк", где главным героем был Никита Добрынин. Девушка победила в проекте, и уже в 2020 году пара поженилась.
- Позже супруги также обвенчались в церкви.
- В июле 2022 года у Квитковой и Добрынина родился первенец – сын Лев.
- Однако в начале 2023 года Даша и Никита приняли решение развестись.
- 19 июня 2023 года они официально расторгли свой брак.
- Несмотря на это, бывшие супруги продолжают совместно воспитывать сына Льва.