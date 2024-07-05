Псіханула, – Даша Астаф'єва вразила несподіваною зміною іміджу

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва вразила шанувальників зміною свого зовнішнього вигляду. Артистка зробила нову зачіску.

Зауважимо, що знаменитість не часто щось подібне робить. Водночас на цей раз Даша сказала, що просто "псіханула".

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Зірка оновила свою зачіску, додавши трендовий чубчик у стилі Blunt bangs. Астаф'єва вже поділилася фотографією нового образу.

Шанувальники здивувалися змінам знаменитості, тому навіть перепитали, чи дійсно вона підстриглася. "Так. Псіханула", – відповіла Астаф'єва. На що прихильники додали, що моделі дуже личить новий образ.



Фани відреагували на нову зачіску Даші Астаф'євої / Скриншот з інстаграму

Раніше чубчик підстригла Джамала. Вона вирішила дещо змінити образ після народження сина.