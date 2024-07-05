Зауважимо, що знаменитість не часто щось подібне робить. Водночас на цей раз Даша сказала, що просто "псіханула".

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Зірка оновила свою зачіску, додавши трендовий чубчик у стилі Blunt bangs. Астаф'єва вже поділилася фотографією нового образу.

Шанувальники здивувалися змінам знаменитості, тому навіть перепитали, чи дійсно вона підстриглася. "Так. Псіханула", – відповіла Астаф'єва. На що прихильники додали, що моделі дуже личить новий образ.



Фани відреагували на нову зачіску Даші Астаф'євої / Скриншот з інстаграму

Раніше чубчик підстригла Джамала. Вона вирішила дещо змінити образ після народження сина.