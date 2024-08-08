Дан Балан несподівано заговорив українською мовою: відео з Одеси
Джерело:Дан Балан
Співак Дан Балан на початку літа приїжджав до України. Тепер він показався в Одесі та запросив шанувальників на концерт.
Молдавський співак Дан Балан анонсував концерт в Одесі. Це буде перший концерт артиста в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
До слова Я дуже сумував, – Дан Балан несподівано повернувся в Україну
Дан Балан записав для шанувальників відео, де майже бездоганно заговорив українською мовою.
Привіт, Одесо. Я вже в Україні. З нетерпінням чекаю на нашу зустріч з вами цієї п'ятниці,
– сказав Дан Балан.
Дан Балан в Одесі: дивіться відео
Дан Балан і його позиція щодо війни
Колишній учасник гурту O-Zone та тренер у "Голосі країни" Дан Балан на початку повномасштабного вторгнення публікував дописи на підтримку України.
Тривалий час Дан Балан не коментував війну. Уже в травні 2023 року він випустив новий кліп, знятий у довоєнному Києві. У грудні цього ж року він дав перший з 2022 року концерт у Кишиневі, де несподівано заговорив українською.