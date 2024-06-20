Стала дуже-дуже ніжною, – Єфросиніна розповіла, як змінилися її стосунки з чоловіком, який в ЗСУ

Чоловік Маші Єфросиніної у перші тижні повномасштабного вторгнення долучився до війська. Перебування на фронті неабияк відобразилося на його спілкуванні з дружиною та дітьми. Днями телеведуча розповіла, як саме.

Марія відверто поділилася, що саме змінилося у їхніх стосунках з коханим. Зокрема, телеведуча пояснила, чому Тимур тепер називає її головою родини.

До теми Жодних з'ясовувань стосунків, – Маша Єфросиніна зізналася, як переживає те, що чоловік на фронті

Зірка зізналася, що взяла на себе всі сімейні клопоти.

Я стала контролювати й займатися без винятку всіма нашими сімейними питаннями, бо Тимур зараз в них не залучений. Тепер він жартома називає мене "голова нашої родини", "жінка-центр прийняття рішень" (сміється – 24 Канал),

– поділилася знаменитість.

Вона додала, що зідзвонюється з чоловіком через відеозв'язок, також вони іноді зустрічаються в Києві під час відряджень Тимура. У спілкуванні з коханим Єфросиніна зауважила, що розповідає різні життєві історії. Наприклад, які сирники днями приготувала.



Маша Єфросиніна з чоловіком / Фото з інстаграму телеведучої

Я не хочу наше з ним спілкування наповнювати чимось негативним. Я стала дуже-дуже ніжною до нього, як ніколи, і чутливою. Я приділяю йому більше уваги й нічого не вимагаю у відповідь. І, що дуже важливо, жодних дорікань. Ми з Тимуром, в принципі, великі молодці, останні 10 років нам майже вдалося побудувати систему спілкування, в якій немає дорікань. І це нам зараз сильно допомагає,

– зазначила телеведуча.

Як Маша Єфросиніна підтримує свій емоційний стан, коли коханий на фронті

Під час війни зірка вдається до різних способів, аби долати стрес.

Так, телеведуча розповіла, що протягом останніх років перебуває в системній психотерапії та співпрацює з фахівцями власного благодійного "Фонду Маша". Там вона має можливість зняти емоційну напругу та фізичне навантаження.

Я можу проводити час на самоті в Центрі, працювати, медитувати. Іноді долучаюся до групових занять для наших підопічних. Центр – це моя оаза затишку та розуміння, що я не одна,

– поділилася Єфросиніна.