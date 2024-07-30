Про втрату повідомив колега Василя Манька – телевізійник Микола Канішевський.

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Сьогодні, 29 липня, пішов з життя Василь Пантелійович Манько. Старше покоління памʼятає його як провідного диктора Українського Телебачення (Хрещатик, 26). Василь мав повних 77 років,

– повідомив Микола Канішевський.

У коментарі "Детектору медіа" телевізійний зауважив, що не знає причини смерті його колеги. Та похресник Манька розповів, що він не одужав після операції.



Василь Манько / Фото з фейсбуку Миколи Канішевського

Дикторка й телеведуча Тетяна Цимбал поділилась спогадами про Василя Манька. Для неї ця втрата стала несподіваним ударом. Вони працювали разом з 70-х років.

"Він запам'ятався людиною професійною, світлою та дотепною. Він мав прекрасне почуття гумору, з якоюсь лукавинкою. Я не пам'ятаю його злим, заздрісним, попри те, що ця людина пройшла великий шлях з нуля сама. Вася був відкритим до життєвих радостей, щирого спілкування. Дуже велика втрата. Це порожнеча. Однак світлі спогади збережуться. Він залишив по собі пам'ять як людина, яка була необхідна тисячам глядачів та слухачів", – поділилась Тетяна Цимбал.