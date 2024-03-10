Чарльз III згадав про покійну Єлизавету II: зворушливе фото монарха з мамою 40-річної давнини
10 березня 2024, 17:17Читать новость на русском
Джерело:інстаграм королівської родини
75-річний монарх Чарльз III поширив рідкісне архівне фото з Єлизаветою II. Він зі щемом згадав про покійну королеву з нагоди Дня матері у Великій Британії.
Його Величність поділився світлиною, яка була зроблена 40 років тому. Цікаво, що у цей святковий день принц Вільям також показав перше фото Кейт Міддлтон з дітьми після операції.
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Як Чарльз III згадав про покійну Єлизавету II
У День матері, який цьогоріч у Великій Британії відзначають 10 березня, 75-річний монарх поділився фотографією 1984 року, на якій він цілує руку мами після матчу з поло.
Бажаю всім матерям і тим, хто сьогодні сумує за своїми матерями, мирної неділі,
– написав під дописом Чарльз III.
Коли померла Єлизавета II
- Королева відійшла у вічність 8 вересня 2022 року. Їй було 96 років.
- Смерть Її Величності була офіційно підтверджена о 18:30 за місцевим часом.
- У свідоцтві про смерть королеви Великої Британії зазначено, що вона відійшла у засвіти через поважний вік.
- Єлизавету II поховали в Меморіальній каплиці короля Георга VI разом з батьком, матір'ю і сестрою. Принц Філіп, її чоловік, з яким вона прожила 73 роки, також був перепохований поряд з нею.