Просто пісня про любов: "Бумбокс" підкорив мережу новим запальним хітом "Фіртка"

Гурт "Бумбокс" вперше за довгий час представив нову пісню та кліп. На композицію "Фіртка" музикантів надихав американський блюз-рок і музика кантрі.

Нова пісня гурту "Бумбокс" була записана за два дні роботи у берлінській студії Trixx. На руках у музикантів був лиш один куплет і шматок приспіву. На думку Андрія Хливнюка, це найбільш незвична композиція з його репертуару.

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Нова пісня гурту "Бумбокс"

Пісня "Фіртка" починається з кантрі, а пізніше звучання змінюється потужним блюз-роком. Гітарист гурту поділився, що радий тому, що американський стиль тепер є в музиці "Бумбоксу".

"Фіртка" – пісня без будь-якого підтексту, просто пісня про любов, з янголами, чортами, блюзом і фанком,

– описав хіт Андрій Хливнюк.

Побратим Андрія Хливнюка по підрозділу Патрульної поліції "Софія" виступив композитором та другим гітаристом у створенні треку. Окрім того, йому вдалося зняти кліп на "Фіртку" в проміжках між бойовою роботою і гастролями.

"Неймовірне відчуття – ми ставимо світло, я працюю за камерою, всі навколо сміються… Потім затемнення і ми виписуємо штрафи окупантам", – поділився Стас Гуренко.

Як реагують фани

Шанувальники колективу та слухачі діляться першими враженнями після прослуховування пісні.

"Це інший вимір. Дорослий, чуттєвий драйв. Наче зустріч через роки. Старий, добрий "Бумбокс". Дякую за Вашу чудову та довгоочікувану роботу";

"25 років гурт "Бумбокс" просто розриває мою душу навпіл, а потім лікує, її вдихає повітря. Хливнюк чортів геній. Дякую. Люблю безмежно";

"5 хвилин кайфу! Не тік-токівські хвилинка, не три, а цілих 5 хвилин оргазму для вух. Дякую, що обрали цей формат для гурманів";

"Чудова зваблива пісня! Голос Андрія – мурахами по шкірі. Хочу миру та на концерт";

"Дуже потужно, фірмово і влучно! Це любов".

3 квітня гурт "Бумбокс" розпочнуть новий гастрольний тур – "North American Дронотур 2024". Цього дня вони зіграють перший концерт у Ванкувері. Усі кошти йтимуть на закупівлю спорядження і БПЛА для Сил Оборони України.