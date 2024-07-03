Виконавиця приїхала до Львова одразу після прочитання посмертного листа героїні. Марлен була вражена текстом, зазначивши його цінність.

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Співачка виконала пісню "Ой у лузі червона калина", яку колись випадково почула, десятьма мовами. Виявляється, композиція наштовхнула Маас на думку, що їй варто вивчити українську мову. До того ж артистка заспівала гімн України та пісню Hallelujah, україномовний варіант якої також представила.

Я не розуміла текст цієї пісні, але вона надзвичайно мене вразила. Я зробила переклад, зрозуміла текст цієї пісні, зміст, і що мені потрібно вивчати мову цього народу, тому що це сильний і незламний народ,

– зізналася Марлен.

Маас з початку вторгнення долучилася до допомоги Україні. Вона неодноразово підтримала поранених військових, забезпечивши українським лікарням необхідне обладнання.

Видно масштаб цієї війни ось тут, на цьому місці. Це люди, які боролися за свободу, за справедливість, за демократичність не лише своєї країни, а і нас. Мені дуже боляче дивитися, спостерігати за цими всіма могилами,

– підкреслила Маас.

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Нагадаємо, що 29 травня, Ірина "Чека" Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку. Лише за кілька днів, 1 червня, парамедикині мало виповнитися 26 років. Поховали героїню на Личаківському кладовищі, у Львові.