Влаштував переполох: артист у костюмі Бетмена підтримав Україну на шоу "Британія має талант"

Один з учасників шоу "Британія має талант" запам'ятався глядачам надовго. Артист, вбраний у костюм Бетмена, прямо на сцені висловив підтримку Україні, що, ймовірно, не дуже сподобалося організаторам проєкту.

Водночас користувачі розпочали дискусію щодо доречності просування політичних закликів під час розважальних шоу. Однак, керівництво "Британія має талант" ніяк не коментує витівку інкогніто-виконавця.

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Співак у костюмі Бетмена під час прямого етеру публічно зізнався, що підтримує Україну у війні з Росією. Втім, одразу після слів артиста оператори перестали його знімати та відвернули камеру на ведучих.

До того ж всі почали аплодувати, не давши змоги виконавцю закінчити промову.

І ще одне, моє серце цього вечора з народом України,

– наголосив чоловік.

Цікаво, що співак вирішив не розкривати свою особистість, тому наразі залишається невідомим його походження. Водночас деякі користувачі впевнені, що він українець.

Незважаючи на позитивні оцінки журі, артист не зміг пройти до фіналу шоу.

Артист у костюмі Бетмена висловив підтримку Україні: дивіться відео онлайн

Більшість користувачів зазначило, що немає нічого поганого у підтримці українців. Водночас деякі юзери висловили здивування спробі співака вигукнути політичний заклик.

"Що поганого в тому, щоб підтримувати Україну? Не знаю, чому вони так швидко це зупинили";

"Бетмену вдалося вставити несподіваний політичний код в кінці про Україну. Ант і Дек швидко рухаються вліво, щоб запобігти подальшим заявам";

"Його підтримка України – це єдина поведінка Бетмена, яку він демонстрував всю ніч";

"Бетмену потрібно зосередитися на місті Ґотем, а не на Україні".

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