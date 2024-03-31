Популярний український актор здивував освідченням своїй дівчині: романтичне відео

Український актор та ведучий Богдан Юсипчук зробив пропозицію своїй дівчині Вероніці. Чоловік опублікував романтичне відео з моменту освідчення та замилував шанувальників цією новиною.

До моменту пропозиції пара зустрічалася протягом двох років. Наприкінці січня 2022 року Богдан розповів підписникам про стосунки з Веронікою.

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Як саме Юсипчук освідчився своїй коханій

У своєму блозі актор виклав романтичне відео, на якому відбувається сам процес освідчення. Богдан зробив пропозицію Вероніці у Таїланді, де перебувають також батьки ведучого.

Спочатку пара готувалася до фотозйомки, однак раптом Богдан опустився на коліно і попросив Вероніку вийти за нього заміж. Дівчина не очікувала такого. Ба більше, вона думала, що вже цього ніколи не станеться, тому і розплакалася. Водночас батьки теж засвідчили цей зворушливий момент, тому розчулилися разом з молодим подружжям.

Шанувальники Юсипчука дуже радіють одруженню актора. Підписники бажають здоров'я та щастя парі.

"Від щирого серця вітаю Вас! Ви гарна пара!";

"Ви мене зворушили, я плачу. Дуже рада за вас!";

"Вітаю! Довгих та щасливих років Вам разом";

"Як зворушливо, як романтично, неперевершено".



Дівчина Юсипчука сказала йому "Так" / Фото з інстаграму Вероніки

Що відомо про стосунки Юсипчука з коханою