За життя він встиг зіграти понад 100 ролей. До того ж артист був режисером деяких вистав репертуару театра.
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Помер актор театру імені Марії Заньковецької
28 травня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про смерть Богдана Козака. Артист прожив 83 роки та за цей час встиг виступити у багатьох виставах.
Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" – велика гордість української культури,
– поділився голова ЛОВА.
Водночас колектив театру імені Марії Заньковецької теж висловився щодо смерті Богдана Козака.
Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів. Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога,
– зазначив колектив театру.
Що відомо про Богдана Козака
- За життя чоловік отримав багато титулів і звань: народний артист України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України імені Йосипа Гірняка.
- Водночас він отримав ордени "Знак пошани", "За заслуги" І, ІІ, ІІІ ступенів і був членом Наукового товариства імені Тараса Шевченка.
- У 1963 році Богдан приєднався до колективу театру імені Марії Заньковецької, де викладав акторське мистецтво та грав у виставах. До того ж він з 2004 по 2010 рік перебував на посаді декана факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.
- Він зіграв у понад 100 ролей у виставах: "З коханням не жартують" П.Кальдерона, "Доки сонце зійде, роса очі виїсть" М.Кропивницького, "Річард III" В.Шекспіра, "Суєта" І.Карпенка-Карого, "Украдене щастя" І.Франка та інші.
- Також за життя він встиг стати режисером деяких вистав, серед яких "Орфеєве чудо" за Лесею Українкою, "Натусь" В.Винниченка, "Нора" Г.Ібсена та інші.