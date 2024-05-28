За життя він встиг зіграти понад 100 ролей. До того ж артист був режисером деяких вистав репертуару театра.

Цікаво Йому було лише 37: відомого актора серіалу "Мислити як злочинець" вбили на вулиці

Помер актор театру імені Марії Заньковецької

28 травня голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про смерть Богдана Козака. Артист прожив 83 роки та за цей час встиг виступити у багатьох виставах.

Актор-аналітик. Гострий розум і велика працелюбність. Умів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченкіана" – велика гордість української культури,

– поділився голова ЛОВА.

Водночас колектив театру імені Марії Заньковецької теж висловився щодо смерті Богдана Козака.

Богдан Миколайович був взірцем шляхетного ставлення до професії та учителем для багатьох акторів. Сьогодні ми втратили великого артиста, одного з корифеїв нашої сцени та театрального педагога,

– зазначив колектив театру.

Що відомо про Богдана Козака