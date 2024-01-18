Дівчина перебуває у стосунках із хлопцем Єгором вже понад 5 років. Він ретельно приховував від коханої, що зробить їй пропозицію. Допомагали все організувати відомі блогери Олег Машуковський та Яна Дога.

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Блогерка Candy Superstar виходить заміж

За словами Єгора, він відчував сильне хвилювання перед тим, як освідчитися. Таке з ним було вперше. Хлопець ретельно готувався до пропозиції. Він прикрасив приміщення кульками у формі сердець, а також п'ятьма тисячами троянд.

Ти найдорожче, що є у моєму житті. Я хочу прожити з тобою все своє життя. Ти вийдеш за мене заміж?

– промовив він.



Єгор прикрасив приміщення / Фото з інстаграму блогерки



Пропозиція Candy Superstar / Фото з інстаграму блогерки

Цікаво, що хлопець подарував дівчині дорогу каблучку, яка має 30 діамантів. Candy Superstar погодилась на пропозицію та розплакалась. Вона зізналась, що не може повірити у те, що стане нареченою.



Єгор подарував вартісну каблучку / Фото з інстаграму блогерки

Відомо, що пара влаштує весілля, однак, деталі вони наразі тримають у таємниці.

Хто з відомих людей нещодавно освідчувався

У листопаді 2023 року молодий український співак PARFENIUK здивував прихильників радісною новиною. Він зізнався, що зробив пропозицію блогерці Сімбочці. Це сталося ще в липні, однак, співак вирішив розповісти про це через кілька місяців.

Замість звичайної обручки він освідчився за допомогою кільця від ключів. Дівчина погодилась на пропозицію хлопця.

Згодом стало відомо, що PARFENIUK і Сімбочка вперше стануть батьками. Вони повідомили про це світлиною, на якій блогерка тримає у руках позитивний тест на вагітність.