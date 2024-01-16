Відомо, що блогерка вийшла заміж за Олександра Глазова у серпні 2023 року. Вони зіграли весілля у Полтаві.
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Даша Євтух вагітна первістком
Блогерка поширила архівну світлину із чоловіком Олександром Глазовим, зроблену у теплу пору року. На ній видно, що подружжя тримається за руки. Під світлиною, де Даша стоїть у білій ніжній сукні, вона зізналася, що перебуває при надії.
Однак, подробиць Євтух не розповіла. Тож наразі невідомо, кого саме очікує дівчина – хлопчика чи дівчинку.
Чекаємо на поповнення,
– підписала фото блогерка.
Прихильники Даші вже встигли привітати її з чудовою новиною. Вони побажали їй легкої вагітності.
- "Щирі вітання, легкої та щасливої вагітності!".
- "Початок великої вісімки покладено. Вітаю!".
- "Вітаю вас, бережіть себе".
- "Чудова новина! Хай все буде добре! Щастя".
- "Це вже давно було зрозуміло".
- "Вітаю вас. Щиро рада за Вас. Нехай Бог оберігає всю вашу родину. Нехай у вас складеться все як найкраще. Бережіть себе та один одного".
Хто ще з відомих людей зараз при надії
У жовтні 2023 року про свою вагітність повідомила українська ведуча Лілія Ребрик. У телезірки й танцівника Андрія Дикого з'явиться ще одна дівчинка. Вони вже мають двох доньок – 11-річну Діану та 5-річну Поліну.
Стануть батьками вдруге й колишній герой "Холостяка" Максим Михайлюк та його дружина, модель Даша Хлистун. Вони очікують на хлопчика. Подружжя також виховує доньку Аріану, яку Даша народила в квітні 2021 року.