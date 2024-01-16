Відомо, що блогерка вийшла заміж за Олександра Глазова у серпні 2023 року. Вони зіграли весілля у Полтаві.

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Даша Євтух вагітна первістком

Блогерка поширила архівну світлину із чоловіком Олександром Глазовим, зроблену у теплу пору року. На ній видно, що подружжя тримається за руки. Під світлиною, де Даша стоїть у білій ніжній сукні, вона зізналася, що перебуває при надії.

Однак, подробиць Євтух не розповіла. Тож наразі невідомо, кого саме очікує дівчина – хлопчика чи дівчинку.

Чекаємо на поповнення,

– підписала фото блогерка.

Прихильники Даші вже встигли привітати її з чудовою новиною. Вони побажали їй легкої вагітності.

"Щирі вітання, легкої та щасливої вагітності!".

"Початок великої вісімки покладено. Вітаю!".

"Вітаю вас, бережіть себе".

"Чудова новина! Хай все буде добре! Щастя".

"Це вже давно було зрозуміло".

"Вітаю вас. Щиро рада за Вас. Нехай Бог оберігає всю вашу родину. Нехай у вас складеться все як найкраще. Бережіть себе та один одного".

Хто ще з відомих людей зараз при надії

У жовтні 2023 року про свою вагітність повідомила українська ведуча Лілія Ребрик. У телезірки й танцівника Андрія Дикого з'явиться ще одна дівчинка. Вони вже мають двох доньок – 11-річну Діану та 5-річну Поліну.

Стануть батьками вдруге й колишній герой "Холостяка" Максим Михайлюк та його дружина, модель Даша Хлистун. Вони очікують на хлопчика. Подружжя також виховує доньку Аріану, яку Даша народила в квітні 2021 року.