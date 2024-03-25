Акторка Блейк Лайвлі публічно перепросила перед Кейт Міддлтон: "Я зробила дурний допис"

На скандал з відредагованим фото Кейт Міддлтон відреагувала відома акторка Блейк Лайвлі. Американка відкрито висміяла принцесу, однак після новини про рак у Її Високості, одразу пожалкувала про свої дії.

За словами Блейк, її принизив власний невдалий жарт. Акторці дуже соромно перед Кейт за скоєне.

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Як Лайвлі висміяла Міддлтон

До Дня матері принцеса Уельська поділилася чуттєвими фото з дітьми. До того ж це була перша поява Кейт в інформаційному просторі після перенесеної операції. Однак, користувачі виявили фотошоп, а Її Високість зізналася, що "як фотограф-аматор експериментує з редагуванням" та вибачилася за "плутанину з сімейним фото".

Водночас Блейк Лайвлі успішно скористалася скандалом та прорекламувала власний бізнес Betty Buzz, який спеціалізується на напоях. Акторка опублікувала світлину з відкрито незграбним фотошопом, з метою висміяти Її Високість.



Блейк Лайвлі насміхається над Кейт Міддлтон / Видалене фото з інстаграму акторки

Однак, все змінилося після заяви Кейт про хворобу на рак, тоді Блейк стало дуже соромно за недолугий вчинок. Водночас шанувальники звинуватили акторку в лицемірстві.

Лайвлі, разом зі своїм чоловіком Райаном Рейнольдсом, поважає особистий простір та приватність, оскільки сама має чотирьох дітей, тому публічно вибачилася перед принцесою.

Я зробила дурний допис про "промахи з фотошопом", і він мене сьогодні принизив. Пробачте мені. Посилаю всім свою любов та найкращі побажання,

– написала акторка.



Вибачення Лайвлі перед Міддлтон / Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

Що відомо про рак у Кейт Міддлтон