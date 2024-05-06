Є архівні кадри з "Азовсталі", – БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустив потужний кліп на трек "Героям"
Джерело:БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Український гурт БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ презентував відеороботу на пісню "Героям", від прослуховування якої йдуть мурахи по тілу. До створення кліпу долучилася 12-та бригада "Азов".
Відтак, у кліпі можна побачити ексклюзивні архівні кадри під час боїв "азовців" за Азовсталь. Зауважимо, що відеоролик вийшов 5 травня, у 10 річницю створення полку.
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Що відомо про новий трек гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ
Музиканти за допомогою композиції "Героям" вирішили подякувати людям, які стоять на захисті цінностей та свободи українського народу. Трек втілює теми боротьби, братерства та непохитної відданості своїй країні.
"Героям" – це пісня для людей, які вірять у свою країну та не йдуть на компроміси в питаннях незалежності та цілісності суверенітету своєї держави. Пісня присвячується всім людям, яким не байдуже майбутнє своєї країни, яким не байдуже розуміння незалежності. Пісня – Героям,
– зазначив Сергій Танчинець.
Цікаво, що кліп на композицію створений з ексклюзивних кадрів, знятих бійцями на полігоні та на полі бою під час битви за "Азовсталь".
Це архівні кадри, більшість з Оріхівського та Кремінського напрямків за останній рік чи півтора. Є кадри з Маріуполя (початок повномасштабного вторгнення), та вихід з Азовсталі після закінчення оборони Маріуполя,
– розповіли у пресслужбі "Азову".
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Героям": дивіться відео онлайн
Що відомо про полк "Азов"
- Він був створений 5 травня 2014 року в Бердянську як батальйон патрульної служби міліції особливого призначення (БПСМОП) Міністерства внутрішніх справ й за десятиріччя існування пройшов кілька трансформацій.
- Так, у вересні 2014 року наказом МВС України батальйон було реорганізовано та розширено до полку міліції особливого призначення "Азов". Згодом, 11 листопада, міністр внутрішніх справ підписав наказ про переведення полку до складу Національної гвардії України, де його привели до бойового стандарту бригад.
- Наразі "Азов" функціонує як окремий підрозділ спеціального призначення у складі військової частини 3057 "Азов" Національної гвардії України.
- Зауважимо, що у лютому 2023 року, окремий загін спеціального призначення "Азов" був реорганізований у 12-ту бригаду спеціального призначення "Азов" НГУ.
- Як підрозділ Міністерства внутрішніх справ України, полк брав участь у різних військових операціях по всій країні, включаючи АТО та ООС.
- Під час повномасштабного вторгнення "Азов" прославився під час боїв за "Азовсталь" в обложеному Маріуполі. Відомо, що понад 1000 "азовці" досі перебувають у російському полоні.
- Водночас сьогодні підрозділ продовжує відстоювати незалежність України та бере активну участь у бойових діях на Кремінському напрямку, зокрема у Серебрянському лісництві та поблизу Тернів.