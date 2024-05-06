Відтак, у кліпі можна побачити ексклюзивні архівні кадри під час боїв "азовців" за Азовсталь. Зауважимо, що відеоролик вийшов 5 травня, у 10 річницю створення полку.

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Що відомо про новий трек гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Музиканти за допомогою композиції "Героям" вирішили подякувати людям, які стоять на захисті цінностей та свободи українського народу. Трек втілює теми боротьби, братерства та непохитної відданості своїй країні.

"Героям" – це пісня для людей, які вірять у свою країну та не йдуть на компроміси в питаннях незалежності та цілісності суверенітету своєї держави. Пісня присвячується всім людям, яким не байдуже майбутнє своєї країни, яким не байдуже розуміння незалежності. Пісня – Героям,

– зазначив Сергій Танчинець.

Цікаво, що кліп на композицію створений з ексклюзивних кадрів, знятих бійцями на полігоні та на полі бою під час битви за "Азовсталь".

Це архівні кадри, більшість з Оріхівського та Кремінського напрямків за останній рік чи півтора. Є кадри з Маріуполя (початок повномасштабного вторгнення), та вихід з Азовсталі після закінчення оборони Маріуполя,

– розповіли у пресслужбі "Азову".

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Героям": дивіться відео онлайн

Що відомо про полк "Азов"