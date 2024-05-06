Поэтому, в клипе можно увидеть эксклюзивные архивные кадры во время боев "азовцев" за Азовсталь. Отметим, что видеоролик вышел 5 мая, в 10 годовщину создания полка.

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Что известно о новом треке группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Музыканты с помощью композиции "Героям" решили поблагодарить людей, которые стоят на защите ценностей и свободы украинского народа. Трек воплощает темы борьбы, братства и непоколебимой преданности своей стране.

"Героям" – это песня для людей, которые верят в свою страну и не идут на компромиссы в вопросах независимости и целостности суверенитета своего государства. Песня посвящается всем людям, которым не безразлично будущее своей страны, которым не безразлично понимание независимости. Песня – Героям,

– отметил Сергей Танчинец.

Интересно, что клип на композицию создан из эксклюзивных кадров, снятых бойцами на полигоне и на поле боя во время битвы за "Азовсталь".

Это архивные кадры, большинство из Ореховского и Кременского направлений за последний год или полтора. Есть кадры из Мариуполя (начало полномасштабного вторжения), и выход из Азовстали после окончания обороны Мариуполя,

– рассказали в пресс-службе "Азова".

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Героям": смотрите видео онлайн

Что известно о полку "Азов"