Незабаром зіркова донька стане Шайло Джолі, замість Пітт. Американка вирішила змінити прізвище через відсутність спілкування з батьком.

Цікаво Понад 3 мільйони доларів: Шеннен Догерті взяла гроші у борг за рік до смерті

Водночас відомо, що Шайло перебуває у складних стосунках з Бредом і прагне від нього дистанціюватися.

Згідно з чинним законодавством Каліфорнії, перш ніж суддя зможе схвалити рішення про зміну прізвища, громадяни повинні опублікувати відповідне повідомлення в газеті протягом місяця. Одразу після публікації запит з’явиться в юридичному розділі видання.

Поява такої заяви Шайло свідчить про завершення процесу зміни прізвища найближчим часом. Дівчина має власного адвоката та самостійно займається судовими витратами.

Зазначимо, Шайло є однією з трьох біологічних дітей Пітта і Джолі. Крім того, у них троє названих дітей, серед яких 19-річна Захара Джолі, яка також не використовує прізвище Пітта.

До того ж 15-річна Вів'єн також відмовилася від родового імені свого батька. Про це стало відомо через афішу бродвейського мюзиклу "Аутсайдери", який продюсує Джолі. У списку вона з'явилася як Вів'єн Джолі.

22-річний Меддокс, старший син експодружжя, також припинив використовувати прізвище Пітт.