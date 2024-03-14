Схожі як дві краплі води: королеві Каміллі подарували власну ляльку Барбі

На заході від благодійної організації Women Of The World королева Камілла отримала власну ляльку Барбі. Подарунок організатори вручили королеві за її роботу на посаді президента цього фонду.

Women Of The World підтримує гендерну рівність, відзначає досягнення жінок, а також вивчає перешкоди, які заважають їм реалізувати свій потенціал.

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Як виглядає лялька Барбі королеви

Лялька Барбі схожа на Каміллу, як дві краплі води. Вона одягнена у той самий одяг, має ті ж світлі кучері та навіть брошку, як і королева. Камілла була дуже задоволена своїм двійником, сказавши, що лялька ніби омолодила її на 50 років. Також королева зазначила, що хоча б заради цього всі повинні мати Барбі.

Подарунок вручили під час заходу на честь Міжнародного жіночого дня. На ньому були присутні також жінки та школярки, які "уособлюють надію для жінок у майбутньому".

Під час своєї промови Камілла показала два камінці, якими у 1914 році дві суфражистки розбили вікна у Букінгемському палаці.

Я вважаю, що в 1914 році вони були надією для жінок, які їх кинули, надією на те, що в майбутньому вони не стануть жертвами своєї історії,

– зазначила королева.

До того ж вона додала, що тоді суфражистки мали надію зробити світ кращим місцем для жінок.

Останні виходи королеви Камілли у світ