Зіркові пари подають гарний приклад для аудиторії, яка ще вагається із рішенням щодо малюків. Ви могли навіть не здогадуватись, яка кількість знаменитостей уже давно виховує від трьох і більше дітей. Детальніше – в матеріалі Show 24.

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Світлана Тарабарова й Олексій Бондар

У 2016 році виконавиця вийшла заміж за свого концертного директора Олексія Бондаря, який старший за неї на 14 років. За два роки після одруження у пари народився первісток, якого назвали Іваном. У 2020 році сім'я поповнилась донечкою Марією, а у квітні 2023 – подружжя офіційно стало багатодітною родиною. Тоді Світлана народила третю дитину – доньку Поліну.

Співачка ділилась, що іноді буває важко розділити себе між усіма дітьми, але вона намагається бути найкращою мамою.

Тімур та Інна Мірошниченки

Подружжя виховує двох рідних дітей – доньку Мію та сина Марка. У 2023 році пара наважилась на всиновлення сина. Тімур та Інна пройшли важкий шлях, адже в Україні зараз складно влаштована система всиновлення.

Дитину знайшли в Житомирі. Відомо, що хлопчик мав багато супутніх діагнозів, адже народився із вагою 1,4 кілограма.

"Також він має фізичні вади: викривлена грудна клітина, є травми головного мозку. Окрім цього, має вади психологічного розвитку. Можливо, він не заговорить та повноцінно не розвинеться. До того ж в нього грижа та є проблеми з очима", – розповідала Інна Мірошниченко.

Сьогодні названі батьки займаються лікуванням Марселя та докладають усіх зусиль, щоб хлопчик зажив повноцінним життям.

Цього року подружжя всиновило другу дитину – дівчинку Ангеліну. Процедура другого усиновлення виявилася досить складною і тривала понад пів року. То ж сьогодні Тімур та Інна виховують чотирьох дітей, які зростають у люблячій родині.

Лілія Ребрик і Андрій Дикий

Цю пару називають однією з найміцніших в українському шоубізнесі. Закохані одружились у 2011 році, а вже за рік Лілія народила доньку Діану, а за п'ять років – доньку Поліну.

Цього року сімейство поповнилось третьою дитиною – дівчинкою Адель. Зіркова матуся часто ділиться кадрами малечі та розповідає про будні материнства.

Тарас і Олена Тополі

Подружжя виховує трьох дітей. Первісток Роман з'явився на світ у 2013 році, другий син Марк – у 2015 році, а донька Марія – у 2020 році.

Як розповідала Олена, перші пологи тривали 13 годин, під час народження другого сина – у хлопчика було обвиття пуповиною, а треті пологи хоч були короткими, але вагітність підірвала здоров'я жінки. В Олени появились проблеми зі спиною.

Відомо, що подружжя не планує четверту дитину. Зіркова матуся ділилась, що ні друга, ні треті вагітності не були запланованими. Але якщо так трапиться, що дитина знову захоче появитись у їхньому житті, то вони з радістю її приймуть.

Григорій і Христина Решетники

Подружжя виховує трьох синів: Івана, Дмитра та Олександра. Телеведучий зізнавався, що родина мріє про донечку. Самі ж хлопчики не можуть дочекатись, коли у їхньому товаристві з'явиться маленька принцеса.

Григорій розповів, що з хлопцями домовились про сестричку після перемоги. Але, можливо, це трапиться і швидше. Нещодавно Христину підписники запитали, чи не хотіли б вони удочерити дівчинку. Жінка відповіла, що хотіла б сама народити, а якщо ні, то вони подумають над питанням усиновлення.

Анатолій Анатоліч і Юлія Яцечко

За час подружнього життя у пари народилось троє дітей: дві доньки – Аліса та Лоліта й син – Ніл. З початком повномасштабного вторгнення телеведучий відвіз родину до Франції. Там діти пішли до школи, а батько час від часу відвідував родину.

Але у 2023 році усе сімейство повернулось до України.

Насправді список багатодітних зіркових родин доволі величенький. Серед них: