Кумири перестають бути кумирами, – Бадоєв висловився про позицію Софії Ротару під час війни
Джерело:Дмитро Гордон
Після 24 лютого 2022 року співачка чітко не окреслювала свою позицію щодо війни. Режисер Алан Бадоєв висловив власну думку щодо мовчазної позиції Ротару у час повномасштабної війни.
Народна улюблениця відкрито не засудила росіян за війну, яку вони розпочали. Інколи вона реагує на терористичні акти, які вчиняє Росія, але за 2 роки жодного чіткого висловлювання проти війни від Софії Ротару так і не прозвучало.
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Бадоєв припустив, чи висловиться Ротару проти війни
Алан Бадоєв поділився своїми думками щодо позиції Ротару та відверто сказав, як ставиться до неї.
Та й не буде від неї вже ніяких заяв. Деякі кумири перестають для тебе бути кумирами. І не тому, що ти їх засуджуєш. Хто я? І чому я матиму право раптом обговорювати Софію Михайлівну Ротару? Та ніколи в житті я собі цього не дозволю. Але орієнтуватися на її вчинки теж собі не дозволю. Ба більше, чи буду я із захопленням слухати цю музику? Трохи магії та сили в ній втратилося,
– сказав режисер.
Режисер також додав, що Софія Михайлівна залишилася в "тій епосі" і до нової вже не перейде.
Софія Михайлівна залишилася в тій епосі. Вона не перейшла в нову епоху й уже не перейде. Вона все ж таки звідти, розумієте? І таких людей дуже багато – великих, чудових людей, але 50% їхньої суті – це Росія. У будь-якому випадку,
— підсумував Бадоєв.
За словами Алана, є такі артисти, про яких він вже не згадує в побуті. А зараз його щоденний побут - боротьба України за виживання.
Що відомо про громадянську позицію Софію Ротару
- До початку повномасштабного вторгнення Софія Ротару часто гастролювала Росією.
- У 2017 році артистка навіть виступила на дні народженні Рамзана Кадирова.
- Хоча у соцмережах вона інколи показує наслідки війни, співачка досі ніяк не висловила свою позицію публічно.
- Водночас її син разом з онуком намагалися незаконно перетнути на човні кордон з Молдовою. Попри цю невдалу спробу пізніше стало відомо, що онукові все ж таки вдалося виїхати до Європи. Він часто подорожує і ділиться фото в соцмережах.
- Зараз Софія Михайлівна приховує своє поточне місце перебування та каже, що перебуває в “безпечному” місці.
- За словами сестри Ротару, артистка досі живе у своєму будинку в елітному селищі П’ятихатки, що на Київщині. Туди вона переїхала ще після окупації Криму.
- До речі, у тому ж тимчасово окупованому Криму Софію Ротару планують позбавити звання "Почесний громадянин Ялти". Ба більше, росіяни можуть вкрасти її готель Villa Sofia.