Макс Барських опинився в центрі масованої атаки на Ізраїль: у якому стані співак

Тегеран здійснив масштабну атаку на Ізраїль в ніч на 14 квітня, випустивши понад 200 ракет і безпілотників. У цей час в Тель-Авіві перебував Макс Барських. Він вже вийшов на зв'язок з шанувальниками.

На щастя, виконавець заявив, що разом з командою перебуває в безпеці. Крім того, він повідомив, чи відбудеться концерт в Хайфі, який запланований на 14 квітня.

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Як Макс Барських прокоментував ситуацію в Ізраїлі

Співак зазначив, що з ним все гаразд.

Ми з вами сильні й не таке витримували. Для нас це звична історія,

– наголосив артист.

Він додав, що концерт у Хайфі не скасовується.

Макс Барських розповів, як пережив масовану атаку на Ізраїль / Відео з інстаграму співака

Що відомо про напад Ірану на Ізраїль

Останнім часом напруженість у відносинах між Тегераном і Тель-Авівом зросла. Це сталося після нападу Ізраїлю на дипломатичну місію Ірану в Сирії, де не обійшлося без жертв.

У відповідь в ніч на 14 квітня Тегеран запустив понад 200 ракет і безпілотників по ізраїльській території. В результаті є жертви.

Уряд Ізраїлю має намір рішуче відреагувати на цей напад.