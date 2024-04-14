Макс Барських опинився в центрі масованої атаки на Ізраїль: у якому стані співак
14 квітня 2024, 20:00Читать новость на русском
Джерело:Макс Барських
Тегеран здійснив масштабну атаку на Ізраїль в ніч на 14 квітня, випустивши понад 200 ракет і безпілотників. У цей час в Тель-Авіві перебував Макс Барських. Він вже вийшов на зв'язок з шанувальниками.
На щастя, виконавець заявив, що разом з командою перебуває в безпеці. Крім того, він повідомив, чи відбудеться концерт в Хайфі, який запланований на 14 квітня.
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Як Макс Барських прокоментував ситуацію в Ізраїлі
Співак зазначив, що з ним все гаразд.
Ми з вами сильні й не таке витримували. Для нас це звична історія,
– наголосив артист.
Він додав, що концерт у Хайфі не скасовується.
Макс Барських розповів, як пережив масовану атаку на Ізраїль / Відео з інстаграму співака
Що відомо про напад Ірану на Ізраїль
- Останнім часом напруженість у відносинах між Тегераном і Тель-Авівом зросла. Це сталося після нападу Ізраїлю на дипломатичну місію Ірану в Сирії, де не обійшлося без жертв.
- У відповідь в ніч на 14 квітня Тегеран запустив понад 200 ракет і безпілотників по ізраїльській території. В результаті є жертви.
- Уряд Ізраїлю має намір рішуче відреагувати на цей напад.