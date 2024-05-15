Порівняли з комаром: Пивоваров розсмішив фанатів виконанням партії Klavdia Petrivna у "Барабані"
Джерело:Артем Пивоваров
Артем Пивоваров і загадкова Klavdia Petrivna створили тандем, випустивши спільну пісню "Барабан". Співак на одному зі своїх виступів вирішив виконати партію колеги, чим викликав посмішки у фанатів.
Вперше цю пісню дует презентував, 19 квітня, на концерті Пивоварова у Палаці Спорту в Києві. До того ж це був перший публічний виступ Klavdia Petrivna.
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Як Пивоваров розсмішив фанатів
Під час одного з виступів Артем Пивоваров виконав пісню "Барабан". Втім, це була не його партія, а колеги Klavdia Petrivna. Частина треку визначна тим, що вона виконується дуже високим голосом. Однак, це не зупинило Артема і той вирішив прийняти цей виклик. Пивоваров взяв високі ноти, хоч йому це нелегко вдалося.
Реакція мережі
На кавер артиста шанувальники відреагували з гумором. Співак розсмішив фанатів своїм виконанням партії Klavdia Petrivna. Так, хтось порівнює його з комаром, а хтось згадує про Петра Щура.
- "Можу сказати точно, що Артем Пивоваров точно не Клавдія Петрівна";
- "Клавдій Петрович";
- "Той самий комар о першій годині ночі";
- "Петро Щур, проспіває пісню "Мамині світлиці"";
- "Клавдія Петрівна сама розсекретилась";
- "Ой, а мені не вірили, що Пивоваров – це Клавдія".
Що відомо про пісню "Барабан"
Трек вийшов у рамках проєкту Пивоварова "Твої вірші, мої ноти". Пісня натхненна віршем "Барабан печалі", написаним українським поетом-футуристом Гео Шкурупієм, представником "розстріляного відродження".
Цікаво, що шанувальники чули пісню "Барабан" ще до релізу. Це відбулося на великих сольних концертах Артема Пивоварова в Палаці Спорту в Києві. Тоді Klavdia Petrivna вперше заспівала наживо на сцені.
Артем Пивоваров і Klavdia Petrivna – "Барабан": дивіться відео онлайн
Відтак, виступ дуету швидко став сенсацією в соціальних мережах, завоювавши величезну популярність. 30 і 31 серпня пройдуть перші сольні концерти Klavdia Petrivna, на яких, можливо, з'явиться і Пивоваров.