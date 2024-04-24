Такого ще не було, – Артем Пивоваров травмував шанувальницю під час концерту

Днями у столиці відгримів масштабний концерт Артема Пивоварова. Окрім виступу загадкової Klavdia Petrivna, під час заходу стався ще один інцидент – виконавець зламав ніс своїй шанувальниці.

Як пригадала жінка, їй прилетіло дуже сильно. Співак наголосив, що такого в нього ще не було і роз'яснив, як це сталося.

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Як Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці

Нещасний інцидент трапився, коли співак кинув у натовп барабанну паличку.

Це не я сама. Я пробиралася до сестри й мені щось просто прилетіло в носа дуже сильно,

– пригадала жінка.

Після концерту Пивоваров особисто попросив вибачення перед прихильницею за лаштунками.

Такого ще не було,

– зазначив під відео артист.

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