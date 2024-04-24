Такого ще не було, – Артем Пивоваров травмував шанувальницю під час концерту
24 квітня 2024, 11:47Читать новость на русском
Джерело:Артем Пивоваров
Днями у столиці відгримів масштабний концерт Артема Пивоварова. Окрім виступу загадкової Klavdia Petrivna, під час заходу стався ще один інцидент – виконавець зламав ніс своїй шанувальниці.
Як пригадала жінка, їй прилетіло дуже сильно. Співак наголосив, що такого в нього ще не було і роз'яснив, як це сталося.
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Як Артем Пивоваров зламав ніс шанувальниці
Нещасний інцидент трапився, коли співак кинув у натовп барабанну паличку.
Це не я сама. Я пробиралася до сестри й мені щось просто прилетіло в носа дуже сильно,
– пригадала жінка.
Після концерту Пивоваров особисто попросив вибачення перед прихильницею за лаштунками.
Такого ще не було,
– зазначив під відео артист.
Хто ще з зірок ненароком травмував своїх фанатів
- На концерті в Лос-Анджелесі 50 Cent кинув один з мікрофонів у натовп, влучивши в голову Бріанни Монґейн, ведучої місцевої радіостанції й так розсік їй лоба. Після цього інциденту жінку навіть довелося госпіталізувати. Пізніше вона подала заяву в поліцію на співака, стверджуючи, що він дивився прямо на неї перед тим, як кинути мікрофон. Сам репер пояснив, що кинув мікрофон у пориві роздратування, бо той з технічних причин не працював.
- Схожа ситуація була також з Cardi B. На одному з виступів глядачка облила реперку напоєм. У відповідь розлючена виконавиця кинула в неї свій мікрофон. Шанувальники підтримали зірку, стверджуючи, що така поведінка стосовно знаменитостей є неприйнятною.
- Кілька років тому під час концерту співак Роббі Вільямс впав зі сцени в натовп, де стояла 52-річна Маргарет Неш. Внаслідок цього жінку з переломом руки негайно доставили в лікарню.