Я не претендую, щоб мене "прикладали до рани", – Пивоваров чітко відповів на закиди Соловій

Днями Христина Соловій заявила, що до Артема Пивоварова є багато питань. Крім того, співачка розповіла, що їхня спільна пісня "Мова вітру", яка прозвучала в анімаційному фільмі "Мавка", не була її особистим вибором, а скоріше рішенням продюсерів. Виконавець не забарився з відповіддю.

Артем записав відеозвернення, адресоване критикам. У ньому він, зокрема, згадав про те, що нібито змушує когось записувати з ним пісні.

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Річ у тім, що часто Пивоваров фігурує у мережі як "людина, що лазить по балконах та обливає на своїх концертах людей водою". До того ж його звинувачують в тому, що він нібито хайпиться на війні, маніпулює людьми, змушує їх співати й танцювати. Такі закиди викликали обурення в артиста.

Я не претендую на те, щоб мене "прикладали до рани". Я не надягаю на себе маски та не намагаюся всім сподобатися. Дякую тим, хто відчуває мою музику і мої вібрації. Завдяки вам я продовжую палати та світити,

– зазначив виконавець.

Зауважимо, під час нещодавнього концерту Артем Пивоваров був зворушений до сліз, почувши трагічну історію дівчинки з Маріуполя, яка втратила подругу під час обстрілу.