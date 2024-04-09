Помітили з обручкою: Артем Пивоваров вперше заговорив про одруження

Мережею ширяться чутки про одруження українського співака Артема Пивоварова. Артист не забарився з відповіддю та чесно прокоментував галас навколо нього.

Як відомо, Артем довгий час перебував у стосунках з дівчиною на ім'я Даша. Вперше її помітили у кліпі артиста на пісню "МояНочь".

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Чи Пивоваров досі холостяк

Цікаво, що мережею досі ширяться чутки про нібито одруження Артема з тою ж самою Дашею. Артист вирішив привідкрити завісу та відповів, чи зайняте його серце.

Планів дуже багато,

– загадково сказав Пивоваров.

До того ж на його руці журналістка помітила каблучку на правій руці. Артем пояснив, що це просто аксесуар і нічого більше не означає.

Інтерв'ю Артема Пивоварова: дивіться відео онлайн

Водночас Даша нещодавно поділилася світлинами, де можна розгледіти каблучку на її лівій руці. Тому, не виключено, що пара таки могла таємно одружитися.



Ймовірна дівчина Пивоварова з каблучкою на правій руці / Фото з інстаграму Даші



Чутки про одруження Даші з Пивоваровим досі не підтверджені / Фото з інстаграму дівчини

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