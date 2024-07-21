Трюк з гітарою і "музичне рандеву": Артем Пивоваров запалив публіку на Atlas United

Український співак Артем Пивоваров виступив на музичному фестивалі Atlas United 2024. Артист став хедлайнером і вразив глядачів черговими трюками та особливою енергією.

Артем Пивоваров став хедлайнером Atlas United 2024 у другий день фестивалю, 20 липня. Український артист виступав на Main Stage.

До слова Вперше за час повномасштабної війни: гурт "Бумбокс" виступив в Україні

Справжнє музичне рандеву, на яке ми так чекали. Приємно бачити тисячі людей, які обʼєднані музикою та спільною метою – допомога війську!

– написали організатори фестивалю.

Артем Пивоваров під час виступу й виконання пісні "Очі" повторив спуск з гітарою на тросі, яким також дивував глядачів у Палаці Спорту. Він демонстрував різні музичні стилі та виконав свої головні хіти.

Відео з виступу Артема Пивоварова:

Виступи українських зірок на Atlas United 2024