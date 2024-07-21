Трюк з гітарою і "музичне рандеву": Артем Пивоваров запалив публіку на Atlas United
Джерело:Atlas United
Український співак Артем Пивоваров виступив на музичному фестивалі Atlas United 2024. Артист став хедлайнером і вразив глядачів черговими трюками та особливою енергією.
Артем Пивоваров став хедлайнером Atlas United 2024 у другий день фестивалю, 20 липня. Український артист виступав на Main Stage.
До слова Вперше за час повномасштабної війни: гурт "Бумбокс" виступив в Україні
Справжнє музичне рандеву, на яке ми так чекали. Приємно бачити тисячі людей, які обʼєднані музикою та спільною метою – допомога війську!
– написали організатори фестивалю.
Артем Пивоваров під час виступу й виконання пісні "Очі" повторив спуск з гітарою на тросі, яким також дивував глядачів у Палаці Спорту. Він демонстрував різні музичні стилі та виконав свої головні хіти.
Відео з виступу Артема Пивоварова:
Виступи українських зірок на Atlas United 2024
- Гурт "Бумбокс" став хедлайнером на фестивалі Atlas United 2024 у перший день. Це вперше колектив виступив в Україні за час повномасштабної війни.
- Христина Соловій зі сцени вшанувала пам'ять Ірини Фаріон. Співачка зазначила, що мовознавиця закохувала в українську ідентичність та була винятковою особистістю.