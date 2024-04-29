Шлюб зі співачкою Тонею Матвієнко є другим для Арсена Мірзояна. Адже до цього він був одружений з жінкою на ім'я Анна.
До слова Сварки, скандали та зради: Мірзоян чесно розповів про стосунки з Матвієнко
Арсен Мірзоян про стосунки з ексдружиною
Виконавець розповів, що спілкується з колишньою дружиною, але вони обговорюють лише конкретні питання. Зазвичай вони листуються.
Повідомленнями спілкуємося. Спілкуємося дуже на конкретні речі. Без лірики, без води,
– розповів Арсен Мірзоян.
Особисте життя Арсена Мірзояна
- Арсен Мірзоян мав короткотривалі романи до перших серйозних стосунків з Анною. Тоді, у першому шлюбі з дружиною, він став батьком двох синів: Влада та Артема.
- У 2011 році співак взяв участь у проєкті "Голос країни", де познайомився з Тонею Матвієнко. Тоді між ними закрутився роман. Окрім того, Арсен відставив сім'ю на другий план, бо хотів займатись кар'єрою. Мірзоян вирішив бути чесним та зізнатися дружині про його нові стосунки.
- Минулого року співак зізнавався, що він спілкувався з колишньою дружиною про його зраду кілька разів. Але він припускає, що Анна досі ображена.