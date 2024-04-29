Шлюб зі співачкою Тонею Матвієнко є другим для Арсена Мірзояна. Адже до цього він був одружений з жінкою на ім'я Анна.

До слова Сварки, скандали та зради: Мірзоян чесно розповів про стосунки з Матвієнко

Арсен Мірзоян про стосунки з ексдружиною

Виконавець розповів, що спілкується з колишньою дружиною, але вони обговорюють лише конкретні питання. Зазвичай вони листуються.

Повідомленнями спілкуємося. Спілкуємося дуже на конкретні речі. Без лірики, без води,

– розповів Арсен Мірзоян.

Особисте життя Арсена Мірзояна