Брак с певицей Тоней Матвиенко является вторым для Арсена Мирзояна. Ведь до этого он был женат на женщине по имени Анна.
К слову Ссоры, скандалы и измены: Мирзоян честно рассказал об отношениях с Матвиенко
Арсен Мирзоян об отношениях с экс-супругой
Исполнитель рассказал, что общается с бывшей женой, но они обсуждают только конкретные вопросы. Обычно они переписываются.
Сообщениями общаемся. Общаемся очень на конкретные вещи. Без лирики, без воды,
– рассказал Арсен Мирзоян.
Личная жизнь Арсена Мирзояна
- Арсен Мирзоян имел кратковременные романы до первых серьезных отношений с Анной. Тогда, в первом браке с женой, он стал отцом двух сыновей: Влада и Артема.
- В 2011 году певец принял участие в проекте "Голос страны", где познакомился с Тоней Матвиенко. Тогда между ними закрутился роман. Кроме того, Арсен отставил семью на второй план, потому что хотел заниматься карьерой. Мирзоян решил быть честным и признаться жене о его новых отношениях.
- В прошлом году певец признавался, что он общался с бывшей женой о его измене несколько раз. Но он предполагает, что Анна до сих пор обижена.