Брак с певицей Тоней Матвиенко является вторым для Арсена Мирзояна. Ведь до этого он был женат на женщине по имени Анна.

К слову Ссоры, скандалы и измены: Мирзоян честно рассказал об отношениях с Матвиенко

Арсен Мирзоян об отношениях с экс-супругой

Исполнитель рассказал, что общается с бывшей женой, но они обсуждают только конкретные вопросы. Обычно они переписываются.

Сообщениями общаемся. Общаемся очень на конкретные вещи. Без лирики, без воды,

– рассказал Арсен Мирзоян.

Личная жизнь Арсена Мирзояна