До того ж він розповів про скандали в шлюбі з Тонею. За словами артиста, свариться подружжя доволі рідко.

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Як реагує Мірзоян на плітки про його зради

Музикант зазвичай не реагує на чутки про його зради, за умови публікації таких жовтою пресою, оскільки вони постійно повідомляють про подібне. Однак, якщо новини такого типу з'являються в інших ЗМІ, то пресслужба артиста швидко реагує на це і ділиться коментарем.

Водночас зіркову пару такі публікації ніяк не чіпляють, натомість це її смішить.

Також Мірзоян зізнався, що з Матвієнко скандалів майже не буває. Арсен і Тоня вже разом понад десять років, тому непорозуміння між ними виникають доволі рідко.

У здорових нормальних стосунках чоловік ніколи не почне сварку. Це привілей жінки. Все починається з того, що "Я ж просто запитала",

– поділився артист.

Інтерв'ю Арсена Мірзояна: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Матвієнко та Мірзояна