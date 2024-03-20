Аріана Гранде офіційно розлучилась: співачка має виплатити ексчоловіку величезну суму

Американська співачка Аріана Гранде завершила шлюборозривний процес. Пресі стало відомо, які зобов'язання залишилися в артистки перед колишнім чоловіком.

Після трьох років шлюбу Аріана Гранде та Далтон Гомес офіційно розлучилися. Верховний суд Лос-Анджелеса ухвалив це рішення у вівторок, 19 березня.

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Аріана Гранде розлучилась з чоловіком

Аріана Гранде і Далтон Гомес не мали дітей, судових позовів та підписали дошлюбну угоду. Тому їхнє розлучення минуло швидко та без зайвих скандалів. З моменту подання заяви до офіційного розірвання шлюбу минуло 6 місяців.

Водночас Аріана Гранде повинна виконати певні зобов'язання. Найперше – це виплата колишньому чоловікові 1 мільйон 250 тисяч доларів (це близько 50 тисяч гривень). Також вона повинна віддати кошти за продаж спільно набутого майна. Мова йде про їхній будинок у Лос-Анджелесі.

На завершення зірці потрібно сплатити гонорари адвокатів Далтона Гомеса, що складає ще 25 тисяч доларів. Чи є зобов'язання у колишнього чоловіка співачки – невідомо.

Що відомо про стосунки Аріани Гранде з Далтоном Гомесом

Зіркова пара стала зустрічатися на початку 2020 року. Вони зблизилися і почали жити разом у період карантину під час пандемії. У травні Аріана й Далтон засвітилися разом у кліпі Джастіна Бібера.

У грудні співачка оголосила про заручини, а їхнє весілля відбулося навесні 2021 у будинку Гранде в Каліфорнії. Через 2 роки Аріана подала на розлучення, шлюб врятувати не вдалося.



Аріана Гранде з ексчоловіком / Фото з інстаграму Аріани Гранде

Ймовірно, причиною розриву є роман Аріани Гранде з актором Ітаном Слейтером, який теж був одружений.