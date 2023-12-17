Він підкреслив, що вірить в Україну та цей концерт в Ялті. І додав, що саме віра є і буде головною силою в досягненні перемоги.

Цікаво Принц Гаррі й Меган Маркл показали свою різдвяну листівку: звідки це фото

Тарас Тополя прокоментував майбутній виступ "Антитіл" в Криму

Лідер гурту наголосив, що афіша про виступ в тимчасово окупованому Криму це символічна заява. Втім, він переконаний, що той концерт таки відбудеться, а він неодмінно питиме каву з офіцерами НАТО на мисі Фіолет.

Це символічна заява, символічний вчинок, який символізує нашу віру в те, що обов'язково цей концерт станеться. По-іншому бути не може. Ми обов'язково зберемо стадіон, обов'язково з'їдуться туди з усіх усюд. І цього стадіону буде мало. І залізниця запустить потяг в Крим. І відновляться українські прапори над Кримом, у різних містах і селах. І в тому числі на мисі Фіолент. І буде на мисі Фіолент база НАТО. І я питиму там каву з офіцерами цієї бази десь в кафе, і згадуватиму, як давав це інтерв'ю і казав, що головне, що нас тримало і тримає – це віра,

– зазначив співак.

Інтерв'ю з Тарасом Тополею: дивіться відео онлайн