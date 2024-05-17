Клоун-ухилянт, – Мухарський відреагував на заяви про виїзд за кордон як багатодітний батько

Український актор і телеведучий Антін Мухарський висловився щодо слів журналіста Віктора Трегубова про виїзд зірки за кордон як батька чотирьох неповнолітніх дітей. Водночас знаменитість розповів про суму аліментів, яку виплатив ексдружині Сніжані Єгоровій.

Також актор зізнався, чи планує повертатися назад до України. Він відповів, що спочатку має зібрати кошти для ЗСУ.

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Що сказав Мухарський про пост Трегубова

Антін прокоментував пост Віктора Трегубова, де підкреслив, що виїхав за кордон з метою зібрати кошти на дрони для ЗСУ. Втім, після цього він планує повернутися назад до України.

"Клоун-аліментник-ухилянт...". Як багато епітетів від Віктора Трегубова для 56-річного багатодітного батька, який не хоче падати в ніжки Мінкульту, аби випросити дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони або скиди... і повернутися додому,

– написав актор.

Водночас Мухарський зазначив, що таки виплатив аліменти ексдружині Сніжані Єгоровій. Ведучий заплатив понад 3 мільйонів гривень на потреби своїх неповнолітніх дітей.

8 мільйонів переказав ЗСУ, понад 3 мільйони грн (окрім залишеного маєтку квартири та двох автівок) з 2014 сплатив в якості аліментів,

– поділився Антін.

Що відомо про пост Трегубова