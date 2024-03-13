Анна Трінчер і Олександр Волошин разом зізналися, чи є надія на примирення

13 березня 2024, 21:29
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Джерело:

Марія Довбенко

Пів року тому Анна Трінчер і Олександр Волошин оголосили про розлучення. Тепер блогер та співачка відповіли на запитання про те, чи розглядають вони можливість відновлення стосунків.

Щоправда, відповіді у них різнилися. Так, один з ексів розповів, що готовий до примирення, а інший – залишив стосунки в минулому і не хоче до цього більше повертатись. 

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Чи завершилися стосунки Волошина та Трінчер 

Олександр зізнався, що не закриває жодної історії у своєму житті, тож розглядає можливість відновлення стосунків з колишньою дружиною.

Ніколи не кажи ніколи,
– наголосив інфлюенсер. 

Водночас Анна сказала, що для неї ця історія завершена.

Це моє минуле. На сьогодні я Аня Трінчер, холостячка, а все, що було в минулому – не згадуйте,
– підсумувала артистка.

Інтерв'ю з Анною Трінчер: дивіться відео онлайн

Що відомо про розлучення Трінчер і Волошина 

  • Про розрив зіркове подружжя оголосило в листопаді 2023 року. 

Для довідки! Анна та Олександр одружилися у вересні 2022 року. Водночас почали зустрічатися вони навесні 2021 року. 

 

 

  • Згодом виявилося, що на розлучення вплинули проблеми з психічним здоров'ям чоловіка – депресія з обсесивно-компульсивним розладом. 
  • Анна намагалася підтримувати коханого, але він відсторонювався від неї. Як наслідок, робив боляче обом. 
  • Подружжя докладало чимало зусиль для того, щоб врятувати шлюб. Зокрема, вони ходили до психологів. Навіть пробували сімейну терапію, однак все виявилося безрезультатним. 
Автор: Софія Хомишин