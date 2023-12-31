Українська акторка Анна Саліванчук зізналась, що навіть не читає коментарів під своїми дописами. Їй нецікаво, що закидують їй підписники стосовно чоловіка – народного депутата від "Слуги народу" Олександра Божкова.

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Анна Саліванчук про чоловіка, який не воює

Відповідаючи на закид, що її чоловік не пішов на фронт, акторка пригадала, що він став народним депутатом лише на другий місяць війни.

Він цілими днями працює. Я нічого не заробляла взагалі пів року. Усе йшло тільки на ЗСУ. Я ніколи в нього не питаю про їхні розмови там. Не кожен чоловік на війні може робити свою справу. Не кожному потрібно воювати. Багато людей які тут, можуть зробити багато користі для тих, хто там,

– пояснила Анна Саліванчук.

Актриса додала, що була впевнена в тому, що Андрій Федінчик (чоловік Наталки Денисенко) піде воювати, оскільки він завжди був дуже сміливим. На її думку, інші ж можуть лише нашкодити війську.

"Люди, які в цьому не розбираються, і будуть там боятися, вони можуть підставити свого колегу, воїна який поруч, і просто втекти", – вважає Саліванчук.

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