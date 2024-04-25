Ця думка не покидає мене, – українська акторка зізналась про бажання вступити до армії

Акторка Анна Саліванчук розповіла, що часто замислюється над тим, щоб доєднатись до лав війська. Та дещо її зупиняє.

Зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" Анна Саліванчук думає про армію після початку повномасштабного вторгнення. Вона могла б бути медикинею на фронті.

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Анна Саліванчук часто думає про військо

Акторка зізналась, що справді пішла б у лави ЗСУ, якби не мала дітей. Анна Саліванчук виховує двох синів – 8-річного Гліба та 3-річного Микиту.

Ця думка не покидає мене і досі. Я б пішла однозначно, якби я не була мамою. Я можу бути нормальним медиком,

– поділилась зірка.



Анна Саліванчук з дітьми / Фото з інстаграму акторки

Роль військової Анна Саліванчук хотіла б втілити принаймні на екрані, але вже після перемоги України у війні.

"Я дуже б хотіла зіграти жінку-військову. Воєнний фільм вже після війни", – сказала акторка.

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