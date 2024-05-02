Досі наближена до Путіна: у Швейцарії скасували концерт росіянки Анни Нетребко
Джерело:Swissinfo
1 червня 2024 року російська оперна співачка Анна Нетребко мала виступити у Швейцарії. Однак, стало відомо, що концерт скасували.
Як повідомляється, причиною такого рішення став зв'язок заходу з мирною конференцією щодо України. Однак, є, ймовірно, інша підстава для скасування цього концерту.
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Чому скасували виступ Анни Нетребко
Виступ російської оперної співачки мав пройти 1 червня у Центрі культури і конгресів Люцерна, що у Швейцарії. Втім, артистці не вдасться там заспівати.
Офіційною причиною такого рішення стала близькість заходу до мирної конференції щодо України, яка запланована на липень 2024 року. Водночас посприяти скасуванню концерту могла прихильність і наближеність Анни до президента Росії.
Анна Нетребко / Фото з відкритих джерел
За словами представників Центра культури та конгресів Люцерна, їм досі не зрозуміла громадянська позиція оперної співачки.
До того ж постійний представник України в ООН Сергій Кислиця прокоментував скасування цього концерту. Він зазначив, що все зробили правильно, додавши світлину, на якій Нетребко позує з лідерами "ДНР" на тимчасово окупованій частині Донбасу.
Що відомо про політичну позицію Нетребко
- У грудні 2014 року артистка передала сертифікат з особистих коштів на 1 мільйон рублів голові самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" Олегу Царьову "на допомогу Донецькому національному театру опери та балету ім. Анатолія Солов'яненка". Чоловік вручив їй прапор терористичного угрупування "Новоросія" і сфотографувався з нею.
- У березні 2022 року керівництво театру Метрополітан-Опера розірвало контракт з Нетребко після її відмови засудити дії Росії у повномасштабному вторгненні в Україну.
- У 2023 році на Анну наклали штраф у розмірі майже 30 000 доларів США за "дуже недоречні" заяви після вторгнення Росії в Україну. Вона назвала у соцмережах західних критиків "злими, як сліпі агресори".
- Представники артистки, у відповідь на скасування концерту у Швейцарії, зазначили, що Нетребко висловлювалася проти війни і закликала до миру. Ба більше, вона нібито не поверталася до Росії.