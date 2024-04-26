Він нагинає весь світ, – Алхім знову назвала Путіна найвпливовішим політиком

Анна Алхім, скандальна блогерка з Дніпра, раніше позитивно відгукувалася про нинішнього президента Росії. Інфлюенсерка пояснила, чому вважає його найвпливовішим політиком.

За словами Анни, Владімір Путін "нагинає весь світ". Водночас вона не розуміє, звідки він має такий вплив на людей.

До слова Повний шлак, – скандальна Алхім обурила заявою про українські пісні та перехід на державну мову

Чому Алхім вважає Путіна найвпливовішим політиком

Ще у 2020 році скандальна блогерка заявила, що вважає лідера країни-загарбника "впливовим чоловіком і красунчиком". Ба більше, дівчина визнала, що має чітку позицію щодо Путіна, однак не думає, що їй треба було перепрошувати за свої заяви.

Я не перепрошувала, тому що не вважаю за потрібне за це просити вибачення. У мене є чітка позиція щодо Путіна, зрозуміло, що він г*ндон. Ну так, я захоплювалася. А потім мене змусили за це виправдовуватися. Я так була вихована! Я сказала, що я не знаю нікого впливовішого і сильнішого, ніж він. Я дійсно так думала,

– заявила Анна.

Водночас Алхім додала, що досі вважає Путіна найвпливовішим політиком, який "нагинає весь світ". Дівчина не розуміє, чому ніхто не може зупинити його і війну в Україні.

Третій рік війни йде і люди досі підлаштовуються! До нас прилетіла ракета, ми дали відповідь і потім за цю відповідь ми розгрібаємо ще два тижні. Звідки такий вплив і звідки така влада, що він нагинає весь світ? Ну як? Чому це не може зупинити весь світ?

– поділилася блогерка.

Анна Алхім про "найвпливовішого" Путіна: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальні висловлювання Алхім