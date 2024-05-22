Аніта Луценко радикально змінила імідж і зробила каре: фото тренерки у новому образі

Українська спортсменка та тренерка Аніта Луценко приголомшила зміною іміджу. Так, зірка вперше за довгий час зробила каре.

Знаменитість полюбляє експериментувати із зачісками. У 2019 році Аніта пофарбувала волосся у рожевий колір.

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Який тепер вигляд має Луценко

Тренерка потішила фанатів зміною іміджу. Тепер Аніта пофарбувала волосся у попелястий блонд. Водночас спортсменка підрізала його довжину. Так, Луценко обрала для себе зачіску каре.

"Ой, всьо", – написала Аніта.



Аніта Луценко змінює імідж / Скриншот з відео



Аніта Луценко похизувалася новою зачіскою / Скриншот з відео

Хто ще з українських зірок змінював зачіски