Аніта Луценко радикально змінила імідж і зробила каре: фото тренерки у новому образі
22 травня 2024, 22:05Читать новость на русском
Джерело:Аніта Луценко
Українська спортсменка та тренерка Аніта Луценко приголомшила зміною іміджу. Так, зірка вперше за довгий час зробила каре.
Знаменитість полюбляє експериментувати із зачісками. У 2019 році Аніта пофарбувала волосся у рожевий колір.
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Який тепер вигляд має Луценко
Тренерка потішила фанатів зміною іміджу. Тепер Аніта пофарбувала волосся у попелястий блонд. Водночас спортсменка підрізала його довжину. Так, Луценко обрала для себе зачіску каре.
"Ой, всьо", – написала Аніта.
Аніта Луценко змінює імідж / Скриншот з відео
Аніта Луценко похизувалася новою зачіскою / Скриншот з відео
Хто ще з українських зірок змінював зачіски
- Блогерка Саша Бо зізналася, що змінила довжину волосся зі сльозами на очах. Вона розповіла, що причиною зміни іміджу стали проблеми зі здоров'ям.
- На початку квітня цього року відомий співак Монатік неочікувано став блондином. Так, напередодні свого дня народження артист вирішив змінити імідж. Втім, колір бороди він залишив натуральним.
- Блогер Олександр Волошин та його колега Лесик, щоб привернути увагу до збору коштів на пікапи, вирішили поголитися налисо. Таким чином, вони сильно налякали фанатів.