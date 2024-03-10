"Міс Україна Всесвіт-2023" знову візьме участь у конкурсі краси: де Усанова представить Україну

Ангеліна Усанова, яка представляла Україну на "Міс Всесвіт-2023", знову змагатиметься на міжнародній арені. Вона візьме участь в конкурсі краси, який присвячений важливості збереження нашої планети.

Він називається Miss Eco International і, що цікаво, пройде в Єгипті. Українка підкреслила, що має важливе послання для світової спільноти.

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Де Ангеліна Усанова представлятиме Україну

Дівчина у квітні візьме участь в Miss Eco International. Захід проведуть в Каїрі.

Тримайте за Україну кулачки! Нам є що сказати світові,

– зазначила представниця.

Що відомо про Ангеліну Усанову

Дівчина представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт-2023", що пройшов у Сан-Сальвадорі.

Вона не увійшла до 20 фіналісток, бо вважає, що не була цікава спонсорам конкурсу краси.

Водночас представниця України досягла успіху в номінації Voice of Change, отримавши місце в першій десятці. Учасники цієї категорії повинні були представити відеоролик, присвячений соціальній проблемі.

Відомо, що Ангеліна – авторка пісень та виконавиця. До того ж вона є звуковим цілителем та майстром йоги.

З початком повномасштабної війни дівчина організовувала благодійні концерти, збираючи кошти на гуманітарну допомогу України. Крім того, Усанова допомагала українським біженцям в Європі.

Переможницю Miss Eco International призначать Послинею доброї волі ООН з питань екології та навколишнього середовища.