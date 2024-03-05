Не раз був жертвою шахраїв: друг Данилка шокував подробицями його минулого

Відомий український ведучий Костянтин Грубич, який свого часу гарно товаришував з Андрієм Данилком, розповів неочікувані подробиці з молодості артиста. Виявляється, Данилка не раз грабували.

За словами Костянтина Грубича, шлях артиста до слави був непростим.

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Про минуле Андрія Данилка

Як пригадав Грубич, вони з Андрієм гарно товаришували в молодості, тому він на власні очі бачив, як той нерідко ставав жертвою грабіжників. На початку кар'єри в Данилка постійно відбирали гроші, які він заробляв зі своїх концертів.

З'явилися такі "попутники", які навіть гроші, зароблені по сільських клубах, в нього крали,

– розповів Грубич.

За словами Костянтина, такі проблеми Данилко мав, аж поки не почав співпрацювати з продюсером Юрієм Нікітіним.

Зараз же Грубич і Данилко мало спілкуються, хоча артист мав стати кумом телезірки. Утім, через щільний графік відмовився. Востаннє старі друзі листувалися на початку війни.

Андрій Данилко й Костянтин Грубич / Фото OBOZ.UA

Що відомо про нашуміле відео з молодим Данилком

Нещодавно до мережі потрапив архівний фрагмент ток-шоу на УТ-1 "Вибрики", яке в 90-тих вів Костянтин Грубич. Героєм одного з випусків став молодий артист Андрій Данилко. Як пригадує Грубич, він довго вмовляв співака прийти до студії й розсекретити, що це він ховається за образом Вєрки Сердючки, котра вже тоді була дуже популярною.

Костянтину вдалося переконати Андрія на зйомки лише тим, що вони земляки: обоє з Полтави.

У самому ж відео, яке й досі віруситься в Інтернеті, Данилко говорить українською мовою, що й розчулило мережу.