В українському сегменті тіктока сплив уривок з телеефіру на каналі УТ-1. Це відео датують 1996 роком, у ньому юний Андрій Данилко дає інтерв'ю.

До слова Андрій Данилко розсекретив своїх фаворитів Нацвідбору-2024

Андрій Данилко в архівному ролику

Чорно-білий запис телепрограми, яку вів Костянтин Грубич, став вірусним у мережі. Андрій Данилко, відомий образом Вєрки Сердючки, відповідав на запитання від українців у студії. Серед глядачів були присутні і його колеги з полтавського театру, наприклад, Інна Єременко (зараз Білоконь).

Андрій Данилко розповідав про створення образу провідниці Вєрки Сердючки, впізнаваність на вулицях, вступ до циркового училища і не тільки.

Архівне відео з юним Данилком: відео

Користувачі бурхливо відреагували на архівний ролик, його переглянули понад 350 тисяч разів. Особливо шанувальники у захваті від української мови Андрія Данилка. Адже пізніше він спілкувався тільки російською.

"Початок незалежності України, всі розмовляють на мові! А що сталося далі? Чого перейшли на язик?";

"Він тут схожий на Фредді Мерк'юрі";

"Чому ніхто не пише, який він тут красивий. Які риси обличчя";

"1996 рік, всі говорять українською! Я в шоці. Це фантастика";

"Зверніть увагу на те, як всі грамотно спілкуються українською, в тому числі Данилко";

"Як розмовляє, а потім 2 слова не міг на "Х-факторі" зв'язати, як нас русифікували".

Що казав Андрій Данилко про мову

Раніше Андрій Данилко розповідав, чому свого часу він перейшов на російську мову. Артист зізнавався, що завжди спілкувався суржиком, як і його героїня Сердючка. На телебаченні він старався говорити та давати інтерв'ю українською. Однак його товариш навіяв йому комплекс, зробивши некоректний коментар, начебто державною мовою він спілкується неприродно. Тому Данилко вирішив вчити російську.

На початку повномасштабного вторгнення артист заявив, що готовий перейти на державну повністю, але йому потрібен час. Вже на Нацвідборі-2024 ми чули з вуст Андрія Данилка лише українську.