Зробив він це у День Національної поліції України. Також музикант привітав поліціянтів із професійним святом.

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Андрій Хливнюк, який також є рядовим патрульної поліції, наголосив на різноманітності особистостей у лавах поліції, зазначивши, що ця структура є відображенням всього українського суспільства та чітко розмежував тих, хто прийшов у поліцію заради кар'єри, влади чи особистої вигоди, і тих, хто справді присвятив себе служінню народу. Особливу шану музикант віддав полеглим поліціянтам, які поклали життя на службі.

Сьогодні День національної поліції України. Як і інші структури – це зріз нашого суспільства з дуже різними особистостями. Тим, хто хоче кар'єру, владу, схеми та "парєшать" – краще зникніть самі. Тим, хто людям прийшов служити, захистити слабкіших від зла, врятувати тих, хто в біді – честь! Тим, хто "на щиті" – честь, слава та уклін низький з вдячністю! Рядовий патрульної поліції Хливнюк Андрій Володимирович,

– зазначив захисник.

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