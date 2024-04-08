Андрій Джеджула пройшов військовий вишкіл з 15-річним сином: кадри з полігону
Джерело:Андрій Джеджула
Ведучий Андрій Джеджула побував на полігоні військового вишколу. Він пройшов навчання разом з 15-річним сином від Санти Дімопулос.
15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос живе за кордоном, але інколи приїжджає до зіркового батька в Україну. Днями він не лише відвідав тата, але й побував на полігоні.
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Андрій Джеджула був з сином на навчаннях
Шоумен опублікував в інстаграмі кадри разом з Даніелем. Вони були у спеціальному екіпіруванні та проходили різні перешкоди. Також зірковий син навчився заряджати патронами зброю.
Військові навчання з татом,
– написав Даніель під роликом.
Андрій Джеджула з сином пройшов військовий вишкіл:
Шанувальники поділилися враженнями від спільних кадрів батька й сина на полігоні:
- "Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!";
- "Синуля серйозний воїн";
- "Які з в нас соколи гарні. Доброго і вдалого вам дня з Одеси";
- "Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний і скромний і розумний".
Минулий приїзд сина викликав обговорення
- Син Андрія Джеджули вже приїздив до України наприкінці минулого року. Та коли він показався з батьком, шоумена розкритикували. Користувачі висловили думку, що дітям під час війни краще залишатися за кордоном.
- Однак Даніель відповів обуреним підписникам і сказав, що сам захотів приїхати. До цього він два роки не був в Україні.