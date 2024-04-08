Андрій Джеджула пройшов військовий вишкіл з 15-річним сином: кадри з полігону

8 квітня 2024, 10:18
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Андрій Джеджула

Ведучий Андрій Джеджула побував на полігоні військового вишколу. Він пройшов навчання разом з 15-річним сином від Санти Дімопулос.

15-річний син Андрія Джеджули та Санти Дімопулос живе за кордоном, але інколи приїжджає до зіркового батька в Україну. Днями він не лише відвідав тата, але й побував на полігоні.

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Андрій Джеджула був з сином на навчаннях

Шоумен опублікував в інстаграмі кадри разом з Даніелем. Вони були у спеціальному екіпіруванні та проходили різні перешкоди. Також зірковий син навчився заряджати патронами зброю.

Військові навчання з татом,
– написав Даніель під роликом.

Андрій Джеджула з сином пройшов військовий вишкіл:

Шанувальники поділилися враженнями від спільних кадрів батька й сина на полігоні:

  • "Сподіваюсь, що ваш син ніколи не піде в армію!";
  • "Синуля серйозний воїн";
  • "Які з в нас соколи гарні. Доброго і вдалого вам дня з Одеси";
  • "Даніель дуже приємний хлопець. І симпатичний і скромний і розумний".

Минулий приїзд сина викликав обговорення

  • Син Андрія Джеджули вже приїздив до України наприкінці минулого року. Та коли він показався з батьком, шоумена розкритикували. Користувачі висловили думку, що дітям під час війни краще залишатися за кордоном.
  • Однак Даніель відповів обуреним підписникам і сказав, що сам захотів приїхати. До цього він два роки не був в Україні.
Автор: Марія Касій